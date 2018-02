Pastor evangélico é morto na frente da mulher e da filha

O pastor estava em Caçapava havia três anos (foto: Facebook/Reprodução )

Um pastor evangélico de 42 anos, Indiomar Donato, foi morto a tiros na estrada da Piedade, na zona rural de Caçapava, interior de São Paulo, por volta das 23h desta terça. A vítima foi atingida por dois disparos, na frente da mulher e de uma de suas filhas, e morreu no local. Segundo a Polícia Miitar, o suspeito de atirar é seu vizinho. Os dois teriam se desentendido em decorrência de um poço artesiano. O vizinho queria usar o poço que estaria na propriedade de Indiomar.Em depoimento à Polícia Civil, a filha do pastor teria dito que o vizinho é considerado um homem violento e que já teria discutido com seu pai por diversas vezes.O suspeito teria conhecimento da rotina da vítima e teria ameaçado a família. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) segue com as investigações.Há três anos, Indiomar Donato era pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele deixou dois filhos.