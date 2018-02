Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 11 milhões no próximo sorteio

(foto: Reprodução/Internet/EBC)

Ninguém acertou as seis dezenas dasorteadas neste sábado (24) e o prêmio. Os números sorteados no concurso 2017 foram 02 - 10 - 11 - 24 - 38 - 56.

A Quina teve 123 ganhadores. Cada aposta levou R$ 16.317,17. Já a Quadra, com 6.125 apostas vencedores, paga R$ 468,10.

O próximo sorteiro acontece na quarta-feira (28). O prêmio deve pagar R$ 11 milhões

Dupla de Páscoa

As apostas para ajá podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 31 de março. O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno.O preço da aposta simples, com 6 números, é R$ 2. As apostas paralelas (Dupla-Sena e Dupla de Páscoa) vão até o dia 20 de março. A partir do dia 21, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena. Com apenas uma aposta da Dupla-Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar.São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha).