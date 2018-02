'Sexta sem Carro' fecha ruas do centro de SP para autos e motos

São Paulo, 23 - Em mais uma edição da "Sexta sem Carro", a prefeitura de São Paulo fecha ruas do Centro Histórico da cidade para carros e motos entre 6h e 18h desta sexta-feira, 23. Não haverá alterações no transporte público.



As vias ficam liberadas apenas para ônibus, táxis, vans escolares e bicicletas. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a iniciativa busca conscientizar e estimular os paulistanos a utilizarem outros meios de transporte ou caminharem pelas ruas da cidade.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) colocou faixas na região para alertar sobre os bloqueios e acompanhará o evento, monitorando os desvios propostos e os principais cruzamentos afetados.



As vias bloqueadas para carros e motos são: Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e o trecho da Rua Florêncio de Abreu entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista.



Bloqueios



- Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;



- Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;



- Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;



- Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.



(Ludimila Honorato)