Secretários da Segurança vão se reunir com interventor no Rio na próxima semana

São Paulo, 22 - Após se reunir com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, na capital paulista, os secretários da Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo vão conversar com o interventor no Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, na próxima semana. O encontro será no Rio na terça-feira, 27.



Na reunião realizada nesta quinta-feira, 22, o ministro e os secretários dos três Estados que fazem divisa com o Rio anunciaram uma "cooperação política, financeira e operacional" entre os governos federal e estaduais para evitar possíveis consequências da intervenção no Rio nos territórios vizinhos. A única medida prática, porém, foi um protocolo de cooperação que permite a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo fazer operações em rodovias federais que ligam o Estado ao Rio de Janeiro.



Em entrevista coletiva, os representantes destacaram que não há temor de fuga de criminosos do Rio para outros Estados, e que as ações serão voltadas para evitar a migração de rotas de armas, munições e drogas.



(Daniel Weterman)