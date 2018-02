Governo vai rastrear dinheiro de facções criminosas

Brasília, 21 - O governo decidiu incluir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no combate ao crime organizado. O colegiado rastreará o dinheiro do tráfico de drogas e de armas que circula dentro e fora do Brasil. "O grupo que comanda as operações no Rio terá de colocar o Coaf para fazer a descrição da rota do dinheiro", disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.



O Palácio do Planalto avalia que é preciso mobilizar todas as esferas institucionais para enfrentar a batalha contra o crime e suas conexões internacionais, além de "revisitar" a política de segurança pública. A atribuição do Coaf já é identificar movimentações financeiras atípicas e informá-las à Polícia Federal e ao Ministério Público, responsáveis por investigar a origem dos recursos.



Para Moreira Franco, o ideal é que haja uma força-tarefa formada pela polícia e também pelos Ministérios da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional, com participação do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e do Judiciário. "O importante é somar forças porque o cidadão precisa ter garantido o seu direito de ir e vir. Não pode ser coagido, ameaçado ou tirado de sua casa, de seu templo... Muitas áreas, hoje, estão sob controle do crime organizado. Não dá para ser assim", disse o ministro, que ajudou o presidente Michel Temer a tirar o plano do papel.



apurou que o governo tem informações sobre todas as facções criminosas e o grau de corrupção que atinge a polícia no Rio. Moreira Franco, porém, não quis dar detalhes. "O general Braga Netto não entrará lá com espírito de Sherlock Holmes", afirmou ele, em uma referência ao interventor Walter Braga Netto. "Não há espírito de vingança. Os que estão no desvio serão punidos, mas os adversários estão do outro lado da fronteira."



Ao ser lembrado de que, quando era governador do Rio (1987-1991), prometeu, sem sucesso, resolver o problema da segurança em seis meses, Moreira Franco justificou ter sido movido pela impetuosidade. "Eu tinha 40 anos e a impetuosidade era maior. Hoje, tenho 73. A violência não acaba nem em seis meses nem em seis décadas." As informações são do jornal



