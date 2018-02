Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões neste sábado; veja o que você pode comprar com o prêmio

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A press)

Este sábado poderá mudar radicalmente a vida de apostadores pelo Brasil. A Mega-Sena, um dos jogos de loteria mais conhecidos do país, poderá pagar cerca de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Você já imaginou o que poderia fazer com todo esse dinheiro? De acordo com a Caixa, o ganhador do prêmio poderia comprar 153 imóveis no valor de R$ 650 mil cada, ou adquirir uma frota de 500 carros de luxo.





Mas se o sortudo for do tipo mais comedido, poderá aplicar os R$ 100 milhões em uma conta-poupança, o que lhe renderia a 'bagatela' de R$ 400 mil mensais. Esse valor é equivalente ao prêmio da Lotomania que também será acontece neste sábado. O concurso 2.015 da Mega-Sena será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) em Vinhedo, São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA também podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.