General Walter Souza Braga Netto vai liderar intervenção no Rio de Janeiro; exército será responsável por toda segurança da cidade (foto: Sérgio Lima/AFP.) interventor federal no Rio de Janeiro, o general mineiro Walter Souza Braga Netto se envolveu numa polêmica, logo no primeiro contato com a imprensa. Ao ser perguntado se o atual panorama da capital fluminense está ruim, o militar afirmou que ''há muita mídia'' envolvida na situação. Escolhido comoo general mineiro Walter Souza Braga Netto se envolveu numalogo no primeiro contato com a imprensa. Ao ser perguntado se o atual panorama da capital fluminense está ruim, o militar afirmou queenvolvida na situação.









Durante toda a entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o general pouco falou. Quando as perguntas eram dirigidas a ele, o ministro Sérgio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional, sempre as respondia.





Sua única declaração, além da supracitada, pautou o planejamento traçado junto ao governo federal. ''Recebi a missão agora, vamos entrar numa fase de planejamento. Não tem nada que eu possa adiantar, vamos fazer um estudo e fortalecer a segurança no estado do Rio de Janeiro'', disse.





Na prática, o oficial vai substituir o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), na área de segurança. A decisão do governo federal contou com o aval de Pezão.





*Sob supervisão da subeditora Ellen Cristie