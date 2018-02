Câmera flagra ultrapassagem proibida que resultou em acidente com três carros na BR-040

Caminhonete faz ultrapassagem indevida e provoca acidente. O motorista não prestou socorro (foto: PRF/Divulgação)

Um motorista do Distrito Federal provocou um acidente de trânsito envolvendo três veículos, no sábado de carnaval (10/2), na BR 040, entre Luziânia e Cristalina. A colisão aconteceu por volta das 16 horas, no Km 50 da via. A Amarok branca foi filmada fazendo várias ultrapassagens em local proibido. O condutor fugiu sem prestar socorro às vitimas.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma das ultrapassagens da Amarok, o condutor de um Siena cinza teve que jogar o carro para o acostamento e evitar a colisão frontal com a Amarok. Na manobra, ele perdeu o controle e bateu na lateral de outro Siena, cor prata, que rodou na pista, colidindo na lateral de uma S10. A ultrapassagem proibida que resultou na colisão foi flagrada pela câmera de um condutor que trafegava pela rodovia e parou para ajudar as vítimas.





Apesar dos vários carros envolvidos no acidente, apenas uma passageira do Siena prata ficou levemente ferida. Por meio do vídeo, a placa da Amarok foi identificada pela PRF e incluida no boletim de ocorrência. Segundo a PRF, o veículo é registrado em Brasília.