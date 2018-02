Mega-Sena fica acumulada e vai sortear prêmio de R$ 71 milhões

(foto: Reprodução/Internet/EBC)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado (10), em Santana (AP). Os números sorteados foramSegundo a Caixa, 159 apostadores acertaram cinco números, com prêmio de R$ 25.057,74 para cada um. A quadra saiu para 8.465 apostadores, que vão receber R$ 672,37.O prêmio ficou acumulado e deve chegar a R$ 71 milhões para quem acertar as seis dezenas no próximo sorteio, que será na quarta-feira (14). Os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira, em qualquer casa lotérica do país.A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de acertar as seis dezenas.