Traficantes chamaram a atenção ao pendurar uma faixa no Morro de São Jorge, em Macaé, interior do Rio de Janeiro. O texto proíbe o uso de maconha nos corredores da favela para respeitar crianças e demais moradores da região.



"É proibido fumar maconha na rua. Vamos respeitar os moradores e as crianças", diz a mensagem. O comunicado faz ainda uma advertência a quem descumprir a "norma" instituída pelos criminosos: "se não abraçar o papo, o papo vai abraçar você".



O vídeo, publicado pela página Macaé Notícias, teve repercussão no Facebook. Até o fim da tarde desta terça-feira, mais de 34 mil pessoas haviam visto a gravação, com cerca de 1 mil interações.

* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa