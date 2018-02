Ganhador da Mega-Sena é morto a tiros no Ceará

(foto: Reprodução/Facebook)

O empresário Miguel Ferreira Oliveira, conhecido por ter sido ganhador de R$ 39 milhões na Mega-Sena em 2011, foi assassinado na madrugada deste domingo no município em que morava, Campos Sales, no Ceará. Segundo a polícia, o homem estava em um bar, foi surpreendido por disparos e morreu no local.