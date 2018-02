(foto: Reprodução/Internet/Midiamax)

O concurso 2010 da Mega-Sena, realizado nesse sábado em Macapá, no Amapá, ficou com o prêmio acumulado. Eis os números sorteados: 08 – 10 – 18 – 34 – 39 – 56. As informações são da site da Caixa Econômica Federal.