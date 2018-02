Policial militar é baleado na cabeça em Itaboraí, no Rio

Rio, 03 - Um policial militar do Rio de Janeiro foi baleado na cabeça na noite desta sexta-feira, 2, em Itaboraí, região metropolitana do Estado. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e está fora de perigo, informou a Polícia Civil.



Segundo informações da 71ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, o agente estava em um bar, a cerca de 15 quilômetros do centro de Itaboraí, quando foi abordado por dois homens que chegaram em um carro modelo Fiat Idea de cor prata.



O veículo utilizado pelos homens, segundo a polícia, tinha sido roubado momentos antes da ação contra o policial e foi apreendido para perícia posterior. Os donos do carro foram à mesma delegacia registrar o boletim de ocorrência e confirmaram que haviam sido abordados por dois homens.



A polícia investiga o caso e considera duas hipóteses: tentativa de homicídio ou roubo. Até às 3h30 deste sábado, 3, ainda não havia confirmações sobre o motivo da ação. Equipes fazem buscas pela região para encontrar os autores do crime.



O policial estava de folga e era lotado no 7° Batalhão da Polícia Militar, em Alcântara. Ele foi socorrido, primeiro, para o Hospital João Batista Caffaro, em Itaboraí, e depois transferido para o de São Gonçalo.



(Ludimila Honorato)