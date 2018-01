Choque entre facções deixa 10 mortos em prisão no Ceará

No sábado, grupos armados invadiram uma boate em Fortaleza e abriram fogo, deixando 14 mortos e vários feridos (foto: Rodrigo Carvalho/AFP )

Um choque entre facções deixou nesta segunda-feira dez mortos em uma prisão do interior do Ceará, informou a secretaria de Justiça do governo local. "Os internos iniciaram uma briga entre grupos rivais, o que resultou nas mortes", afirmou a assessoria da Secretaria, precisando que as forças de segurança já retomaram o controle do centro penitenciário.A tragédia ocorre apenas dois dias após o maior massacre no estado, quando grupos armados invadiram uma boate em Fortaleza e abriram fogo, deixando 14 mortos e vários feridos. Um suspeito foi preso e outros cinco foram identificados.

O governador do Ceará, Camilo Santana, descreveu o fato de "barbárie" e informou que implementará medidas para combater o avanço das facções que operam na região.

Entre elas, a centralização das unidades de inteligência das forças de segurança e a criação de uma unidade policial para combater o crime organizado.

A guerra entre traficantes de drogas deixou quatro mortos em um ajuste de contas em 7 de janeiro na periferia de Fortaleza.

O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 726.712 detentos, de acordo com os últimos dados oficiais de junho de 2016. O número é quase o dobro da capacidade das prisões do país, calculada em 368.049 vagas para 2016.



O início deste ano foi marcado por confrontos em vários centros penitenciários. Desde janeiro de 2017, quando a crise penitenciária se agravou com um massacre em um complexo penitenciário em Manaus, a guerra entre grupos rivais nas prisões deixou mais de 100 mortos. Os principais massacres em prisões no ano de 2017 ocorreram em Manaus (56 mortos) e Roraima (33), seguidos por Natal (26).