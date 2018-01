Polícia do Ceará identifica cinco suspeitos de participar de chacina com 14 mortos

(foto: AFP/Rodrigo Carvalho)

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou neste domingo que a Polícia Militar identificou cinco suspeitos de participar da chacina ocorrida na madrugada de ontem (27) no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. O crime aconteceu após homens armados desembarcarem de veículos e atiraram contra as pessoas que estavam no estabelecimento. Com 14 mortes confirmadas, essa foi a maior chacina registrada no estado.