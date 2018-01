Tiroteio assusta moradores da Rocinha, no Rio

Rio de Janeiro, 25 - Um intenso tiroteio deixou moradores assustados na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 25. Um vídeo publicado nas redes sociais alertou para a ocorrência.



Segundo depoimentos no twitter, os tiros ocorreram na Rua do Valão. Quem mora na região deve evitar o túnel Zuzu Angel. Não há informações de feridos e nem de operação policial na região.



(Renata Okumura)