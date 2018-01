Idoso que perdeu casa em incêndio, mas salvou gatinho, comove o mundo

(foto: Facebok/NTV Radyo)

Esse senhor de 83 anos perdeu muita coisa. Sua casa foi destruída por um incêndio, o deixando sem-teto e sem posses. Mas o homem não perdeu a coisa mais importante para ele: seu gatinho.





O incêndio aconteceu na terça-feira passada. De acordo com a imprensa local, Ali Mese, que vive em uma pequena vila da Turquia, tentava acender um fogão a gás. Alguma coisa deu errado e houve uma explosão, o que causou o incêndio na pequena casa de madeira.





Em uma foto emocionante, Mese é retratado abraçado ao gatinho assustado, enquanto os bombeiros avaliam os estragos. Nem ele nem o gatinho parecem querer sair daquele abraço.





O senhor se machucou levemente no incêndio e teve de ir para o hospital. Enquanto se recuperava, sua história se espalhou pela Turquia. A Crescente Vermelha Turca – parte da Cruz Vermelha Internacional – levou presentes para ele no hospital. Bem, não eram exatamente para ele, mas para seu gatinho, que agora tem uma casa nova e uma caixa de transporte para se manter aquecido.





Não demorou para que Mese fosse reunido com seu amado gato. Na verdade, o animalzinho foi levado a ele no mesmo dia. Em outra foto muito doce, Mese aparece abraçando o gato novamente. Mas, dessa vez, tem um sorriso no rosto.