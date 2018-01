Jovem atingida por bala perdida na praia está em estado grave no Rio

Jovem atingida por bala perdida na praia está em estado grave no Rio

Mulher é baleada na praia em tentativa de assalto no Rio

Mulher é baleada na praia em tentativa de assalto no Rio

Correção: MP investiga demolição do busto de Lamarca em Cajati (SP)

Correção: MP investiga demolição do busto de Lamarca em Cajati (SP)

Grávida baleada na cabeça no rio é transferida da UTI para quarto

Grávida baleada na cabeça no rio é transferida da UTI para quarto

MP investiga demolição do busto de Lamarca em São Paulo

MP investiga demolição do busto de Lamarca em São Paulo

Lei no Rio prevê campanha para inibir assédio sexual no transporte público

Lei no Rio prevê campanha para inibir assédio sexual no transporte público