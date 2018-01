No Twitter, Temer lamenta atropelamento em Copacabana

Brasília, 19 - O presidente Michel Temer usou o Twitter nesta sexta-feira, 19, para lamentar o atropelamento ontem em Copacabana. "Profundamente triste com a tragédia ocorrida ontem na praia de Copacabana. Minha solidariedade às famílias das vítimas, em especial os pais da pequena Maria Louise. Torço pela recuperação dos feridos e apuração rigorosa dos fatos", escreveu o presidente.



Um bebê morreu e pelo menos outras 16 pessoas ficaram feridas ontem ao serem atropeladas no calçadão da Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio, depois que um motorista perdeu o controle de seu carro, por volta das 20h30, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães. O automóvel invadiu a calçada e a areia. O carro - um Hyundai HB20 preto - era dirigido por Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos. Ele afirmou à Polícia Civil ser epilético e ter sofrido um desmaio.



(Carla Araújo)