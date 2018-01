Atropelador de Copacabana tinha 62 pontos na carteira de motorista

Rio, 19 - Registros do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro mostram que Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, condutor do carro que na noite de quinta-feira, 18, atropelou na orla de Copacabana 17 pessoas - entre elas um bebê, que morreu - tinha acumulado 62 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Nos últimos cinco anos, Anaquim tinha cinco multas por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%; quatro por dirigir em faixa exclusiva; uma por avançar o semáforo vermelho; uma por conduzir veículo não devidamente registrado; uma por transitar com o carro em calçada ou passeio; uma por estacionar em esquina e a menos de cinco metros do alinhamento da via transversal; e uma por estacionamento em ilhas ou refúgio.



A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Anaquim para comentar a pontuação acumulada em sua carteira de motorista. O espaço está aberto para manifestação.



(Constança Rezende)