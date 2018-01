Em dia de greve, Metrô encerra operações às 22h

Em consequência da greve desta quinta-feira, 18, o Metrô informou que vai encerrar a operação excepcionalmente às 22h, voltando a funcionar nesta sexta-feira, 19, em horário normal das 4h40 até 0h. Os trens da CPTM funcionam hoje em horário habitual, até meia-noite, bem como a Linha 4-amarela.



O Metrô ainda informa as linhas vão operar até às 22h:



L1-Azul: Luz a Saúde



L2-Verde: Alto do Ipiranga a V. Madalena



L3-Vermelha: Penha a Marechal Deodoro



L4-Amarela: Toda a linha



L5-Lilás: Capão Redondo a A.Pinheiro



L15-Prata: Paralisada



A greve



Dezenas de estações do Metrô amanheceram fechadas em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 18, por conta de uma greve confirmada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo.



O protesto, segundo os sindicalistas, é contra a privatização das linhas 5-Lilás e 17-Ouro, cujo leilão estava marcado para ocorrer na sexta-feira, 19, mas foi suspenso pela Justiça. A greve deve durar 24 horas, de acordo com o anúncio feito pelos metroviários.



Por causa da confirmação de greve dos metroviários, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) informou que suspendeu o rodízio municipal de veículos e a cobrança de Zona Azul na capital. Carros com placas final 7 e 8 poderão circular pelo Centro expandido normalmente durante todo o dia.