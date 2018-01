Rapaz foge para não pagar programa e travestis incendeiam o carro dele

Uma briga em um bar terminou com o carro de um homem queimado por quatro travestis e duas garotas de programa na manhã desta quinta-feira (18) em Santos, litoral de São Paulo. O homem seria "cliente" e teria se recusado a pagar pelo programa. Antes de incendiarem o automóvel, elas pularam no capô e, em determinado momento, arrancaram uma das portas do veículo.



A confusão ocorreu no início da manhã, na Rua João Pessoa, a principal do entro de Santos, o que deixou o trânsito completamente congestionado. Dezenas de testemunhas se reuniram para acompanhar a confusão. O homem, que não quis pagar o programa após passar a noite com uma das travestis, conseguiu fugir ao ter o carro abordado e não ficou ferido.



Segundo a polícia, a briga começou apenas com uma discussão por conta da falta do pagamento. O cliente, em determinado momento, entrou no veículo e tentou acelerar, mas acabou sendo interceptado pelas amigas da travesti, que queriam evitar que o rapaz fosse embora sem efetuar o pagamento. Como reafirmou que não pagaria, elas investiram contra o veículo, uma vez que o cliente optou por fugir.



Com um pedaço de papelão, uma das travestis ateou fogo ao veículo. As chamas rapidamente se espalharam e acabaram bloqueando o trânsito no local. O automóvel foi rapidamente queimado.



A Polícia Militar também foi acionada e conduziu todos os envolvidos para o 1º Distrito Policial de Santos, onde registrada a ocorrência. Apesar do vandalismo, ninguém ficou ferido.