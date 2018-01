Governo vai liberar R$ 406 milhões para ensino médio em tempo integral

Brasília, 17 - O Ministério da Educação (MEC) informou que o presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, irão assinar nesta quarta-feira, 17, a liberação de R$ 406 milhões para o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Segundo a pasta, os recursos serão destinados a todas as unidades da Federação e vão permitir a ampliação do universo das escolas atendidas.



A expectativa do MEC é de que o número de instituições financiadas pelo ministério suba de 516, em 2017, para 967, neste ano, o que representa um aumento de 87% no universo atendido.



A pasta afirma que o programa foi inspirado em uma experiência realizada no Estado de Pernambuco, justamente o reduto eleitoral do ministro Mendonça Filho, que deve sair da pasta até abril para concorrer a um cargo eletivo nas eleições deste ano.



(Carla Araújo e Tânia Monteiro)