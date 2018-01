Operação do MP e da PM destrói mais de mil máquinas de jogos de azar

São Paulo, 16 - O Ministério Público (MP) em São Paulo e a Polícia Militar (PM) deflagraram nesta segunda-feira, 15, operação para desarticular uma organização criminosa que atuava na exploração ilegal de jogos de azar com apoio de agentes públicos e lavagem de dinheiro. O grupo atuava na zona sul e em áreas nobres da cidade de São Paulo.



O balanço do MP indicou que, de um total de 1.054 máquinas, 15 foram apreendidas e outras 1.038, destruídas. Vinte promotores de Justiça e 208 policiais militares cumpriram 35 mandados de busca e apreensão e nove de prisão temporária expedidos tanto pela Justiça Comum como pela Justiça Militar. Entre as cinco prisões efetivamente realizadas, quatro são de integrantes da PM.



A operação conjunta também tem apoio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) e da Corregedoria da corporação. A Polícia Técnica e servidores da Prefeitura de São Paulo também colaboraram na ação.