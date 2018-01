Turista é mordido por tubarão em Fernando de Noronha

(foto: Reprodução/Facebook)

Um turista baiano sofreu um incidente com tubarão em Fernando de Noronha, nesta sexta-feira, enquanto surfava na Praia da Conceição no final da tarde. O jovem, que tem 20 anos, caiu da prancha e foi mordido por um tubarão. De acordo com o engenheiro de pesca e pesquisador de tubarão Léo Veras, não houve ataque. "O rapaz caiu em cima do animal. O tubarão prendeu o braço e cuspiu. O ferimento é leve e não houve perda muscular", esclareceu ao blog Viver Noronha.Segundo o Hospital São Lucas, unidade de saúde da ilha, o turista teve cortes superficiais no antebraço esquerdo e levou 15 pontos. O estado de saúde foi considerado bom e, por isso, ele já recebeu alta médica. O rapaz deu entrada no hospital por volta de 17h45."Eu estava surfando, caí e senti um puxão. Não doeu, foi mais uma pressão. Estou feliz, tenho história pra contar e ganhei uma tatuagem natural", brincou o surfista após receber o atendimento médico. Ele está na ilha acompanhado do pai.Ainda não se sabe qual a espécie mordeu o jovem, mas pode ter sido um tubarão tigre, limão ou de recifes.