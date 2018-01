Chacina deixa quatro mortos na zona norte de SP

São Paulo, 08 - Quatro homens morreram após ataque a tiros na madrugada deste domingo, 7, em Pirituba, zona norte de São Paulo. Entre as vítimas estão três jovens, com idades entre 16 e 18 anos, e uma quarta pessoa ainda não foi identificada.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), quando policiais militares chegaram a Rua Duarte Moreira, por volta das 3h30, encontraram os jovens Matheus da Silva Rocha, de 18 anos, e Bryan Dantas de Carvalho, de 16 anos, já mortos.



Luís Vagner Gonçalves de Oliveira, de 18 anos, baleado na mesma rua, foi socorrido ao Hospital Vila Penteado, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na Rua Brasilina Vieira Simões, um quarto homem, ainda não identificado, foi baleado mas morreu no Pronto Socorro de Pirituba.



De acordo com SSP-SP, na Rua Santo Antônio dos Coqueiros, policiais encontraram outros dois homens baleados, de 46 e 48 anos, que foram socorridos para o Pronto Socorro de Pirituba e Santa Casa de Misericórdia.



Segundo a polícia, o local do crime foi periciado e o exame necroscópico solicitado para as vítimas. A ocorrência segue em investigação pela 3ª Delegacia de Homicídios Múltiplos.



(Ana Paula Niederauer)