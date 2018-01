Falha paralisa circulação de trens na linha 8-Diamante da CPTM

São Paulo, 05 - A circulação de trens em toda a extensão da linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estava paralisada no início da manhã desta sexta-feira, 5. Segundo a CPTM, falhas técnicas no fornecimento de energia são a causa do problema, que começou por volta das 5h30 e ainda não havia sido resolvido por volta das 7h00.



Nas redes sociais, passageiros comentaram que tiveram que descer no meio dos trilhos e caminhar até as plataformas. Funcionários da CPTM os ajudaram a desembarcar.



A linha 9-Esmeralda também teve paralisações na manhã de sexta entre as estações Osasco e Presidente Altino. Os trens da linha, que tem 35 quilômetros de extensão, voltaram a circular parcialmente por volta das 7h.