Cadela cai de varanda e é salva por moradores; veja vídeo

O vídeo registra o momento da queda e o salvamento dos moradores (foto: Reprodução Facebook)

O ano de 2018 começou com um grande susto para os moradores de um prédio em Goiânia, mas, graças à solidariedade e mobilização de vizinhos teve um final feliz. Uma cadela da raça Shih Tzu deixada sozinha em um apartamento no 3º andar passou pela grade da varanda e acabou caindo na manhã desta segunda-feira (1). Ela foi salva porque os vizinhos improvisaram uma rede com um lençol e conseguiram resgatá-la da queda. O vídeo compartilhado por moradores viralizou nas redes sociais e foi reproduzido por vários portais de protetores de animais.A cachorrinha se chama Tina e tem 11 anos. No vídeo é possível perceber o desespero dos moradores. “Ah, meu Deus, vai cair, pega ela gente”. A cachorrinha tenta se agarrar à grade mas acaba caindo em cima do lençol segurado pelos vizinhos e todos aplaudem.Em entrevista à TV Anhanguera, o dono da cadelinha, o gerente Jean Carlos Silva, disse que a deixou sozinha para ir ao supermercado. Segundo ele, Tina estava nervosa desde o início da manhã por causa do barulho dos foguetes de ano novo e, por isso, teria passado pelo espaço do vidro da sacada que deixou aberto.