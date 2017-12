Duas apostas de Minas Gerais estão entre as ganhadoras da Mega da Virada

Sorteio foi realizado na noite deste domingo em São Paulo (foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Foi na capital paulista o maior número de acertadores. Segundo a CEF, quatro apostas ganhadoras foram feitas na cidade. Outras duas em Guarulhos, também em São Paulo.



Os outros ganhadores fizeram apostas em Cruz das Almas, Prado e Uruçuca, na Bahia, Belém, no Pará, Rio Azul e São João do Triunfo, no Paraná, na capital carioca, e Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, e em Brusque, Santa Catarina. Cada um vai receber R$ 18.042.279,04.



A quina, quando a pessoa acerta cinco números, saiu para 4.862 apostas. Cada uma leva o prêmio de R$ 10.565,03. Já a quadra, acertos de quatro números, saiu para 173.428 bilhetes. Cada um vai ganhar o prêmio de R$ 423,12.

Duas apostas de Minas Gerais estão entre as 17 que acertaram os seis números da Mega da Virada neste domingo. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF) os sortudos fizeram o jogo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O valor total do prêmio é mais de R$ 306 milhões, o maior das loterias do Brasil.O sorteio foi realizado na noite deste domingo em São Paulo. As dezenas sorteadas foram foram: