Prêmio da Mega da Virada sobe para R$ 305 milhões

O prêmio daaumentou parae passa a ser a maior premiação da história das loterias do Brasil, informou a Caixa Econômica Federal na tarde deste domingo (31). O valor previsto anteriormente era deO concurso mais esperado do ano será sorteado às 20h50 deste domingo. Aspuderam ser feitas em todas as casas lotéricas do país até as 14h (horário de Brasília) de hoje.Caso somente um apostador leve o prêmio, o novo milionário poderá se aposentar com uma fortuna equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,3 milhão, apenas investindo na poupança. Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 130 imóveis no valor de R$ 2,3 milhões cada, ou 20 iates de luxo.O primeiro sorteio da Mega da Virada foi feito em 2009, quando dois ganhadores dividiram R$ 144,9 milhões. Em 2016, seis ganhadores dividiram o prêmio, no valor de R$ 220,9 milhões. De acordo com a Caixa, as apostas tinham sido feitas em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).