Veja as dezenas sorteadas da Mega da Virada

O sorteio da Mega-Sena da Virada aconteceu na noite deste domingo em São Paulo. As seis dezenas sorteadas foram:. O ganhador vai faturar mais de R$ 306 milhões. Esse é o maior premiação das loterias do Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). Ainda está sendo apurado para qual cidade saiu a premiação e o número de ganhadores.O primeiro sorteio da Mega da Virada foi feito em 2009, quando dois ganhadores dividiram R$ 144,9 milhões. Em 2016, seis ganhadores dividiram o prêmio, no valor de R$ 220,9 milhões. De acordo com a Caixa, as apostas tinham sido feitas em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS).