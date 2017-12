Cumprindo promessa, família serve chope e música em velório de homem

DP Diário de Pernambuco

Parentes do mecânico fizeram festa com um barril de chope e moda de viola durante todo o velório (foto: Família Ferrari/Arquivo Pessoal )

Para cumprir a promessa de não se despedir com lágrimas do patriarca da família, os parentes do mecânico João Ferrari, que morreu aos 70 anos, decidiram fazer uma festa com um barril detocando durante todo odo homem na cidade de Cascavel, interior do Paraná. “Ele e meu pai estavam bebendo um dia e prometeram que não queriam nada triste, que ninguém ficasse chorando, quando partissem. Meu pai providenciou na hora”, contou o neto do mecânico, João Victor, em entrevista ao jornal carioca Extra.O idoso tinha acabado de se recuperar de uma pneumonia e teve como causa da morte uma parada cardíaca. Segundo Victor, os parentes ficaram a princípio acanhados com a situação, mas logo concordaram em fazer homenagem ao morto. “Erguemos os copos perto do meu avô, fizemos um brinde e uma oração”, comentou. As fotos da celebração foram divulgadas por uma página de comédia da cidade e logo ganharam centenas de comentários e compartilhamentos, a grande maioria a favor da festa. “Quem foi que disse que em velório tem que chorar somente?”, afirmou um dos internautas.