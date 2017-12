Depósito de supermercado pega fogo em Osasco (SP)

São Paulo, 27 - Um depósito de supermercado na Avenida Dr. Alberto Jackson Byington, 3.077, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira, 27. Uma extensa nuvem de fumaça escura tomou conta do céu e pode ser vista da Marginal do Tietê.



Segundo o Corpo de Bombeiros, quinze viaturas foram enviadas ao local. Ainda não há informações de vítimas e motivos da ocorrência.



(Renata Okumura)