Bope do Rio de Janeiro deseja feliz Natal com imagem de Papai Noel armado

Mensagem do Bope foi publicada na manhã deste domingo, véspera de Natal (foto: Reprodução internet/Facebook) O Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio de Janeiro postou, neste domingo, em sua página oficial no Facebook uma mensagem desejando feliz Natal aos seus seguidores e o post chamou atenção por conta da imagem do Papai Noel segurando uma arma.









O texto acompanha uma ilustração do bom velhinho segurando uma arma de grosso calibre. Além do tradicional traje vermelho, ele veste um colete e carrega uma mochila pesada. Na neve, aparece acompanhado de militares que saem de um caminhão ao fundo.





Postagem do Bope somou centenas de compartilhamentos (foto: Reprodução internet/Facebook) Até as 18h45, a mensagem já somava 3,7 mil curtidas e 407 compartilhamentos. A postagem dividiu opiniões na internet. “Feliz Natal meus queridos guerreiros, nossos anjos que Deus proteja e abençoe quem estiver trabalhando ou em casa com seus familiares e que essa noite seja tranquila e oremos pelas famílias daqueles que já não se encontram entre nós”, respondeu uma mulher do Facebook.





“Natal é nascimento de Jesus, Jesus prega o amor que nada tem haver (sic) com armas, guerra, violência, morte e etc... Bope poderia postar ajudando crianças, arrecadando brinquedos e etc”, comentou um usuário do Twitter.