Garotinho de 1 ano distribui presentes a garis e comove a web

AA Alessandra Alves

(foto: Reprodução/Facebook)

O vídeo de um garotinho entregando presentes para quatro garis em Itu, São Paulo, vem emocionando os usuários do Facebook desde a noite desta quinta-feira. Vista por muitos como uma atitude que reflete o espírito natalino, a gravação foi compartilhada pela mãe da criança, Michele Moreira, e até a tarde desta sexta tinha mais de 300 mil compartilhamentos.Segundo Michele, Murillo, de apenas 1 ano e seis meses, é apaixonado pelo caminhão de lixo e pelos rapazes que fazem a coleta. "Toda segunda, quarta e sexta ele espera no portão até eles passarem e só entra quando eles viram a esquina", conta. Para a mãe, o gesto foi uma forma de retribuir o carinho.Nas imagens é possível ver a alegria da criança quando o caminhão estaciona na rua e os garis descem. Ansioso para entregar os presentes, Murillo acena para os rapazes e aponta o dedinho na direção das embalagens. Ele só fica satisfeito quando o motorista desce do caminhão e ele finalmente faz a entrega.