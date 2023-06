Vídeo que recomenda não usar protetor solar oferece conselhos perigosos, segundo especialistas

436

O trecho de um podcast no qual o entrevistado afirma que usar filtro solar é um 'erro dermatológico' traz conselhos que podem ser prejudiciais à saúde, segundo especialistas ouvidos pela AFP.



A alegação, compartilhada mais de 16 mil vezes desde 15 de maio de 2023, traz a informação incorreta de que somente os raios solares do tipo UVC estariam relacionados ao câncer de pele.



Porém, as radiações UVB e UVA são as mais ligadas à doença. Nesse sentido, ainda que a exposição ao sol possa trazer benefícios, especialistas e instituições ouvidos pela AFP ressaltaram a importância da fotoproteção.





''VOCÊ NÃO DEVE USAR PROTETOR SOLAR! DEIXA EU TE EXPLICAR!' A VERDADE POR TRÁS DOS PROTETORES SOLARES', diz uma mensagem sobreposta ao trecho viral compartilhado no TikTok.

O conteúdo também circula no YouTube, no Facebook e no Kwai. O vídeo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

Captura de tela feita em 5 de junho de 2023 de uma publicação no TikTok

O trecho viral é parte de um episódio do podcast Inteligência Ltda., que foi transmitido ao vivo no YouTube em 15 de maio de 2023. O homem que é entrevistado no fragmento compartilhado nas redes é Tiago Rocha, descrito como cientista alimentar no canal do podcast.

Raios UVA, UVB e UVC

No fragmento, Rocha começa a sua fala alegando que existem três tipos de raios principais do Sol que chegam à Terra, quando se fala em radiação ultravioleta: UVA, UVC e UVB.(...)

'Pode me trazer uns dez filtros solares e eu vou mostrar que, no mínimo, nove deles não prestam. Por quê? Porque eu estou protegendo o meu corpo do raio solar que produz a vitamina D, que é o UVB, não é o UVC. O UVB, ele vai deixar a minha pele vermelha, e vai queimar minha pele', continua o entrevistado. 'Eu não quero ver isso, a indústria produziu um produto que não deixa a minha pele queimada. Está passando tudo quanto é raio solar que eu não posso ter, que é UVC, e eu estou desenvolvendo tumor. Nunca se usou tanto protetor solar e nunca se teve tanto câncer de pele'.

Mas essa explicação é incorreta: na realidade, a radiação UVC é a que não atinge a Terra por ser absorvida pela atmosfera (1, 2). Enquanto isso, os raios do tipo UVB e UVA são os que penetram na pele e estão relacionados ao câncer de pele.

'Nós sabemos que os raios ultravioleta A penetram mais profundamente na pele, causando um envelhecimento cutâneo, uma série de rugas, manchas e também o câncer de pele. O ultravioleta B, aquele que provoca a queimadura, o ardor, também provoca o câncer de pele', explicou ao Checamos Reinaldo Tovo, doutor em Dermatologia e coordenador do Núcleo de Dermatologia do Hospital Sírio-Libanês.

Segundo o dermatologista Eduardo Lago, do Departamento de Fotobiologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a relação entre a exposição à radiação ultravioleta (UVB e UVA) e o aumento do risco de câncer da pele foi demonstrada por diversos estudos e é 'aceita amplamente' pela comunidade científica e pela SBD.

'O uso de filtros solares com amplo espectro de proteção, tanto para UVB como para UVA, proporcionam maior prevenção quanto aos principais tipos de câncer da pele. Inclusive, alguns estudos que apontam pouca prevenção apesar do uso constante do filtro solar, relacionam a menor eficácia à não abrangência adequada do UVA por alguns filtros solares', reforçou.

Tovo, do Hospital Sírio-Libanês, relembrou também que os raios do tipo UVA são capazes de atravessar vidros e janelas.

Durante a conversa com o AFP Checamos, em 30 de maio, o médico citou como exemplo um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine que mostra os efeitos dos raios do tipo UVA no rosto de um homem que dirigiu um caminhão de entregas durante 28 anos. A radiação atravessou o vidro da janela e deixou o lado esquerdo de sua face visivelmente mais envelhecido:

Captura de tela feita em 5 de junho de 2023 do estudo 'Unilateral Dermatoheliosis' publicado no New England Journal of Medicine

A recomendação do uso de protetores solares também está presente no Consenso Brasileiro de Fotoproteção, documento publicado em 2016.

A Academia Americana de Dermatologia (AAD) também recomenda o uso de filtros solares, ressaltando em sua página que todos precisam utilizá-los como forma de prevenção ao câncer de pele. A recomendação é endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Orienta-se o uso de protetor solar de amplo espectro, ou seja, com proteção contra os raios UVB e UVA. Enquanto a denominação utilizada para se referir à proteção contra os UVB é o FPS (fator de proteção solar), a sigla PPD indica o fator de proteção contra os raios UVA.

A Anvisa exige que essa proteção contra raios UVA dos protetores solares seja de, no mínimo, %u2153 do valor do FPS.

O protetor solar e a vitamina D

No vídeo, Tiago Rocha também cita que, ao usar filtro solar, 'estou protegendo o meu corpo do raio solar que produz a vitamina D, que é o UVB'.

Rodrigo Ughini Villarroel, oncologista clínico e membro do Comitê de Tumores de Pele da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), explica que, considerando o fato de que o uso de fotoprotetores reduz de forma significativa a quantidade de UVB que atinge a pele, teoricamente, sim, poderia ocorrer interferência na produção da vitamina D.

'Entretanto, a dose estimada de UVB necessária para a produção de 1.000UI de vitamina D é muito baixa. Estudos feitos no Brasil já mostraram que a exposição ao ambiente externo por apenas 10 minutos diários, somente das mãos e face, já seria o suficiente para a produção de níveis adequados de vitamina D em uma pessoa de pele mais clara (fototipo II)', continuou.

Nesse sentido, o uso de protetor solar — que geralmente é feito em pequenas quantidades e sem a frequência recomendada — não seria um fator para desencadear uma eventual carência de vitamina D.

Reinaldo Tovo deu uma explicação semelhante a respeito da exposição solar necessária para a produção de vitamina D no Brasil, pontuando, ainda, que existem outras fontes para obtê-la:

'Se a pessoa tiver a deficiência de vitamina D, ela complementa a vitamina D via oral. E assim ela pode aproveitar o sol, não tem problema nenhum, desde que ela use um fator de proteção solar adequado.'

Sol do meio-dia

Na sequência viral, Tiago Rocha também afirma que 'o melhor sol que tem é o do meio-dia'. No entanto, especialistas e instituições de saúde não recomendam a exposição ao sol das 10h até, pelo menos, 14h.

'A vitamina D é extremamente importante para o bom funcionamento do corpo humano, inclusive do seu sistema imunológico. Apesar do sol do meio-dia ser importante para a produção dessa vitamina pelo próprio organismo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda esta exposição devido aos riscos de câncer da pele e pela possibilidade de suplementação oral para aqueles que apresentam baixos níveis de vitamina D', resumiu Eduardo Lago, da SBD.

Tanto a AAD quanto a OMS também recomendam evitar a exposição solar nesse horário (1,

The sun’s UV rays are the strongest between 10 a.m. and 4 p.m. To the extent possible, limit exposure to the sun during these hours.">2).

Referências