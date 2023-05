Blogueira que critica comitiva de Lula em vídeo é novamente confundida com Marília Gabriela

A apresentadora Marília Gabriela não protagonizou um vídeo no qual são feitas críticas ao tamanho da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagens internacionais.

A sequência, compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde o último dia 27 de abril, foi gravada pela influenciadora Regina Velloso, que faz conteúdos de cunho político para as suas redes sociais. Marília Gabriela já havia sido associada erroneamente a outros vídeos de Velloso anteriormente.

Na gravação, uma mulher loira usando óculos faz severas críticas ao governo do presidente Lula e compara as comitivas levadas em viagens internacionais com as do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mas a pessoa que aparece nas imagens não é a apresentadora Marília Gabriela.

Em fevereiro de 2023, o AFP Checamos já havia detectado outra gravação viral que associava a jornalista à Regina Velloso, influenciadora que se define como 'mentora e líder' em suas redes sociais.

Após uma nova busca nas redes de Velloso, chegou-se ao vídeo original, publicado em 25 de abril de 2023 em sua conta no Instagram.

Quatro dias depois, a verdadeira autora do vídeo publicou no Kwai um conteúdo alertando sobre a falsa associação entre ela e a apresentadora: 'Não é Marília Gabriela!!!' e 'algum desavisado anda publicando meus vídeos, diga-se de passagem autorais, como se fosse uma repórter e jornalista. Me chamo Regina Velloso, faço vídeos autorais'.

O vídeo viral não foi encontrado no perfil de Marília Gabriela no Instagram.

Anteriormente, Marília Gabriela já havia se posicionado sobre a associação de seu nome aos vídeos de Velloso. À Folha de S.Paulo, a apresentadora disse ser uma 'mentira muito malfeita'.

