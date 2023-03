Governo federal não enviou apenas 2 milhões para cidades atingidas pela chuva no litoral de São Paulo

Depois que o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou uma transferência emergencial de R$ 2 milhões para as cidades do litoral norte de São Paulo atingidas por fortes chuvas em fevereiro de 2023, usuários compartilharam milhares de vezes nas redes sociais que esta foi a única contribuição do governo federal para mitigar a tragédia.



Na verdade, até o último dia 28 foram repassados mais de 9 milhões às principais cidades afetadas. Além disso, o governo estima que até agora foram gastos cerca de R$ 60 milhões em repasses e ações da Defesa Civil e Exército.





Investimento federal

Outras ações

Comparações com a Claudia Raia

, ouve-se em um vídeo que circula no Twitter. A alegação também está sendo compartilhada no Facebook , no Instagram , no Kwai e no TikTok As publicações replicam uma notícia do dia 19 de fevereiro sobre o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ter anunciado o repasse emergencial de R$ 2 milhões para a doação de mantimentos para as cidades do litoral norte de São Paulo que foram atingidas por fortes chuvas durante o final de semana do carnaval.No entanto, ao contrário do que alegam as publicações, essa não foi a única liberação anunciada pelo governo federal.Ao todo, 6 municípios da região tiveram estado de calamidade decretado: Ubatuba, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela e Bertioga e São Sebastião.O estado de calamidade possibilita a transferência de recursos de forma emergencial, mas a definição do valor depende dos planos de ação dos municípios.O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional começou a realizar repasses emergenciais para as cidades atingidas a partir do dia 22. Foram liberados R$ 7 milhões para ações de defesa civil em São Sebastião, o município mais afetado, R$ 284,8 mil para Ubatuba , R$ 1,3 milhão para Caraguatatuba e R$ 898,8 mil para Bertioga Em 23 de fevereiro, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, estimou que, no total, o governo federal investirá R$ 120 milhões nos municípios afetados. Desse valor, R$ 60 milhões já teriam sido gastos para custear ações de resposta das Forças Armadas, Defesa Civil e outras pastas. Os demais R$ 60 milhões serão destinados ao restabelecimento de serviços essenciais e à reconstrução de infraestrutura danificada na região, segundo a expectativa do governo.No dia 20 de fevereiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que R$ 11 milhões em mercadorias recolhidas pela Receita Federal seriam destinados ao litoral. O Ministério da Saúde também enviou kits de medicamentos e insumos, com capacidade para atender cerca de 4,5 mil pessoas durante um mês.Também foram anunciadas outras ações para atender à população, como a antecipação do pagamento do Bolsa Família, a habilitação do saque do FGTS e o envio de equipamentos e equipes técnicas à região.Algumas publicações viralizadas comparam o valor repassado para a região afetada pelas chuvas com o valor de R$ 5 milhões que a atriz Claudia Raia teria recebido via Lei de Incentivo à Cultura , conhecida como Lei Rouanet. No entanto, é enganoso afirmar que a atriz ganhou essa verba.Em 19 de janeiro, foi publicada uma portaria que autorizava projetos culturais a obterem doações e patrocínios. Entre os projetos, estava a peça 'Claudia Raia - Os Musicais", que recebeu permissão para captar R$ 5.057.203,63.Submetido pela empresa Renato Cesaretto Chiquito Eventos Culturais ME, a proposta da peça contemplaContudo, a portaria não garante que a peça receberá esse montante.Trata-se apenas de uma autorização para a equipe de produção da peça buscar um patrocínio nesse valor, já que a lei funciona por meio de incentivo fiscal . Dessa forma, pessoas físicas ou jurídicas doam para os projetos aprovados e, em contrapartida, têm o valor abatido do imposto de renda.