É montagem suposta notícia do g1 sobre declaração de Lula minimizando aumento da conta de luz

O site de notícias g1 não publicou uma matéria na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declara que 'se houver aumento na conta de luz não fará diferença'.



A suposta manchete, visualizada mais de 220 mil vezes em publicações nas redes sociais desde pelo menos 10 de fevereiro de 2023, não aparece no site.



Elementos gráficos do conteúdo viralizado diferem dos utilizados pelo portal e o nome do suposto autor não consta na lista de profissionais da equipe do site.

'Lula diz que se houver aumento na conta de luz não fará diferença brasileiro tem que estar é na rua trabalhando', diz o suposto texto jornalístico compartilhado no TikTok, no Kwai, no Facebook, no Instagram e no Twitter.



Captura de tela feita em 22 de fevereiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Comparação feita em 22 de fevereiro de 2023 entre uma notícia no site g1 (E) e a publicação viral ( .)

Mas a suposta notícia, com a data de 10 de fevereiro de 2023 e assinada por, não foi publicada pelo portal.Uma busca no g1 pelos termosnão levou a qualquer conteúdo semelhante ao viral.É possível constatar que a captura de tela viralizada tem elementos que indicam manipulação: na tarja vermelha com o nome da editoria de 'Política', por exemplo, falta o ícone do logotipo do site. Ao lado do nome do repórter, deveria ser visto 'g1', o que não ocorre na imagem viral.O nome do suposto jornalista que assina o texto também não consta na lista dos integrantes da equipe do g1, e as redes sociais citadas no conteúdo viralizado não coincidem com as postadas no site.Além disso, é possível constatar que o título da suposta notícia apresenta erros gramaticais, sem o uso correto de pontuação.Uma pesquisa no Google pelos mesmos termos tampouco resultou em qualquer declaração de Lula sobre o aumento da conta de luz.Algumas publicações também mostram, abaixo do título, uma foto de Lula acompanhada pela frase:. Essa imagem foi extraída de um vídeo publicado no canal do Portal Uai no YouTube com um trecho de um evento realizado no dia 5 de abril de 2022. Mas, na ocasião, Lula não se referiu a qualquer aumento na conta de luzProcurada pela AFP, a assessoria de Lula afirmou que o presidenteO AFP Checamos já fez outras verificações de notícias falsas vinculadas ao site g1 ( 1 3 ).Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa