O portal de notícias g1 não publicou um texto afirmando que a Guarda Nacional ficará com todos os veículos do Exército e contará com soldados estrangeiros, ao contrário do que asseguram publicações compartilhadas milhares de vezes desde 19 de janeiro de 2023.





A manchete que aparece na captura de tela viralizada não consta no site do veículo, que negou ter publicado conteúdo com esse teor. A criação da Guarda Nacional ainda é um projeto em estudo pelo governo federal e seria uma resposta aos ataques de 8 de janeiro em Brasília.diz o título de um texto cuja captura de tela circula no Facebook , no Instagram , no Kwai , no Telegram e no Twitter A imagem parece mostrar uma matéria com os mesmos elementos visuais do portal g1. Abaixo do título, o texto dizA matéria viral teria sido publicada em 18 de janeiro de 2023. No entanto, o AFP Checamos não encontrou registros de uma notícia publicada no site do g1, pertencente ao grupo Globo, com o título que aparece nas publicações virais. Procurada, a assessoria de imprensa da Globo confirmou que a notícia não foi veiculada pelo portal.Em 19 de janeiro de 2023, o g1 publicou uma reportagem sobre os planos do governo federal de criar uma Guarda Nacional como resposta aos ataques em Brasília . Porém, não há qualquer indicação de que a guarda terá a participação de soldados estrangeiros ou que ficará com a posse de veículos do Exército.De acordo com o portal, a Guarda Nacional seria responsável pela segurança da área da Presidência e dos outros poderes. Atualmente, cabe às Polícias Militares, controladas pelo governo distrital, fazer a segurança da região.A corporação não teria membros das Forças Armadas. No lugar, o governo estuda um concurso público como o realizado pelas Guardas Civis Metropolitanas. Mas o Checamos não encontrou nenhuma menção pública à convocação de soldados estrangeiros.Apesar de apresentar elementos visuais do g1, a imagem viral apresenta outros indícios de ser falsa - além de não ter sido publicada pelo portal - , como é possível ver na comparação abaixo:





A imagem indica o nome do suposto autor da matéria, 'Astolfo Canuto'. Essa autoria aparece em outra notícia falsa do g1 que foi verificada pela AFP. A assessoria da Globo confirmou que não há nenhum repórter com esse nome na equipe do portal.