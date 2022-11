Relatórios virais sobre eleições de 2022 usam premissas falsas, portanto não comprovam fraude

Relatórios divulgados por um site argentino se baseiam em premissas falsas para sugerir supostas anomalias nas urnas eletrônicas usadas nas eleições de 2022.



No conteúdo, compartilhado mais de 100 mil vezes desde 4 de novembro, defende-se que apenas o modelo de 2020 seria confiável por ter sido o único testado.



Mas todos os modelos de urna usados passaram por testes, e foram utilizados nas eleições de 2018, segundo o TSE.





Testes em diferentes modelos de urna

Software e arquivos de log

Outros problemas

Em seguida, supondo interferência nos equipamentos, confunde-se os logs, que registram as atividades da urna, com o software, o programa responsável pelo sistema de votação., diz um usuário no Twitter , que continua:Os dados a que se refere constam em um relatório divulgado nas redes sociais e também em uma live do canal argentino La Derecha Diario, que foi retirada do ar por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Alegações similares , que ainda estão disponíveis em contas da página nas redes sociais, circulam no Facebook , no TikTok , no Kwai e no Instagram A gravação da live também foi encaminhada ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.Os dois relatórios, um sobre o primeiro e outro sobre o segundo turno das eleições de 2022, circulam nas redes sociais e em sites ao menos desde 4 de novembro, quando foi anunciada uma transmissão ao vivo do canal La Derecha Diario para divulgar os supostos achados. A conta é conhecida por apoiar o mandatário Jair Bolsonaro (PL) e criticar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).O documento que tem mais alegações é o referente ao primeiro turno , realizado em 2 de outubro, quando Lula obteve 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro, 43,20%. A disputa presidencial seguiu e, em 30 de outubro , o petista venceu, com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de seu oponente.O relatório indica, mas, para isso, se pauta em premissas falsas.O primeiro e principal ponto abordado no relatório é a suposta diferença entre o modelo de urna de 2020 e modelos de anos anteriores , como 2015, 2013, 2011, 2010 e 2009. Isso se daria, segundo o documento, por um processo de auditoria pelo qual o modelo mais recente teria passado, ao contrário dos outros.Para Lucas Lago , engenheiro da computação e desenvolvedor do Projeto 7c0 , o que o relatório chama de auditoria é a rotina de testes realizada antes das eleições. Tanto o modelo de urna de 2020 quanto de anos anteriores passaram por esses testes de segurança.Os modelos de urna de 2009 2013 e 2015 ( 1 3 ) passaram pelo Teste Público de Segurança (TPS), evento fixo no calendário eleitoral, quando, afirma o TSE.Ainda segundo o Tribunal, as urnas eletrônicas do modelo de 2020 que não estavam prontas no período de realização do TPS 2021 foram testadas pelo Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores (Larc) da Escola Politécnica da USP, além de ter o conjunto de softwares avaliado também pela Unicamp e pela UFPE., acrescenta o órgão.Há ainda os testes de integridade e de autenticidade , realizados durante a eleição, ressalta o professor Avelino Zorzo , coordenador do grupo de confiabilidade e segurança de sistemas da PUCRS. Ele explica:No primeiro turno, por exemplo, o teste de integridade teve uma amostragem com 641 urnas, na qual, disse o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, em nota do órgão.Em comunicado enviado à AFP em 6 de novembro de 2022, o TSE afirma que os equipamentos antigos já estão em uso desde 2010 (para as urnas modelo 2009 e 2010) e que todos foram utilizados nas Eleições 2018.O segundo apontamento feito no relatório viralizado diz respeito ao software usado nas urnas — o programa responsável pelo sistema eletrônico de votação — e aos arquivos de log , que têm o registro de todas as atividades que aconteceram nas urnas.A página 66 do relatório sobre o primeiro turno, que concentra a maior parte das teorias sobre a suposta fraude, mostra dois logs diferentes de um mesmo modelo de urna, e com isso, conclui que haveria dois softwares (chamados também de códigos-fonte) distintos. Mas essa é outra premissa falha, apontaram os especialistas consultados pela AFP., diz Lago, detalhando que os logs usados no relatório foram realizados em momentos de interação de usuários com as máquinas, e que comportamentos diferentes podem gerar logs diferentes.Zorzo concorda, explicando como se dá a preparação das urnas, uma das interações que pode gerar logs diferentes: um operador carrega as urnas com informações das seções eleitorais, depois são feitos testes para verificar se a carga está correta.Se estiver tudo certo, a urna é lacrada e preparada para o dia de votação. Mas se durante essa verificação algum problema for identificado, o software tem que ser carregado em outra urna., conclui.É falso, portanto, que as imagens apresentadas no documento comprovem a existência de duas versões de softwares, destacam os pesquisadores.Zorzo aponta que os dados apresentados no relatório não segueme são escolhidosApesar disso, há falhas nas explicações dadas para além dos pontos-chave. Em sua conta no Twitter, o cientista de dados Marcelo Oliveira destacou a comparação divulgada no documento entre como seria a votação apenas se utilizado o modelo de urna de 2020 e se fossem utilizados modelos de anos anteriores., comentou Oliveira.Outro problema apontado é o fato de Bolsonaro não ter tido nenhum voto em algumas seções onde urnas de modelos anteriores a 2015 foram utilizadas. As páginas 49 a 64 do relatório sobre o primeiro turno são dedicadas a exemplificar seções com urnasporpelo fato de o presidente não ter sido votado como supostamente deveria.Uma das seções citadas é a 158 do município de Confresa, no Mato Grosso. Ali, de fato , Bolsonaro não teve nenhum voto. O relatório não mostra, contudo, que essa seção fica em uma comunidade indígena e que todos os eleitores e eleitoras da seção são indígenas., afirma uma nota do TSE.Assim, mesmo que fique próxima a outras seções que tiveram votação favorável ao presidente, a tendência não necessariamente se confirma.O AFP Checamos já verificou diversas narrativas que questionam o funcionamento das urnas eletrônicas ( 1 3 ).