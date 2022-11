Não é verdade que Bolsonaro não obteve nenhum voto no município de São Gabriel da Cachoeira

Ao contrário do que alegam publicações nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, sim, votos em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, nas eleições de 2022.



Os conteúdos, compartilhados mais de 18 mil vezes desde pelo menos 5 de novembro, garantem que a suposta falta de votos do mandatário no município seria um indício de fraude no pleito, do qual o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso.



Mas dados do TSE mostram que Bolsonaro obteve 3.733 votos no primeiro turno e 4.103 no segundo turno no município.



'Bolsonaro em São Gabriel da cachoeira, onde obteve ZERO VOTOS. Qual a explicação pra isso?', diz uma das publicações no Twitter, que é acompanhada de um vídeo que mostra o presidente Bolsonaro sendo recebido por uma multidão. A alegação circula também no Facebook, Instagram e TikTok.





Captura de tela feita em 7 de novembro de 2022 do site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) ( .)

Captura de tela feita em 7 de novembro de 2022 dos resultados eleitorais publicados no site do TSE ( .)

O vídeo compartilhado mostra o mandatário sendo recebido no município em 27 de maio de 2021 , quando esteve no local para a inauguração de uma ponte, segundo a agenda oficial da Presidência da República.No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é possível conferir os resultados da eleição presidencial de 2022 por município, em ambos os turnos. Os dados mostram que em São Gabriel da Cachoeira Bolsonaro obteve 3.733 votos, ou 17,52% dos votos válidos, no primeiro turno Os números do primeiro turno também podem ser conferidos no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que mostra um mapa geográfico do estado com os votos que cada candidato obteve por município.Já no segundo turno , os dados do TSE mostram que Bolsonaro obteve 4.103 votos, o equivalente a 19,36% dos votos válidos.O arquivo completo da votação de ambos os turnos também está disponível para download no site do TRE-AM.Verificação semelhante foi feita pelo Boatos.org