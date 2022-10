É montagem a "notícia" do g1 sobre prêmio de R$ 1 milhão por sentenças que inocentam Lula

O portal g1 não reportou que empresários darão um prêmio de R$ 1 milhão a quem achar sentenças que inocentam o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Uma captura de tela da suposta reportagem somou mais de 8.000 compartilhamentos nas redes sociais desde ao menos 12 de outubro.





Captura de tela feita em 18 de outubro de 2022 de uma publicação no Twitter ( .)

Comparação feita em 18 de outubro de 2022 entre uma notícia publicada pelo g1 (esquerda) e a captura de tela de uma publicação no Twitter ( .)

No entanto, a imagem traz sinais de manipulação e o conteúdo não consta no site de notícias, que informou não ter publicado o texto com o título viral., diz o título da suposta notícia, cuja captura de tela circula no Facebook e no Twitter Abaixo da manchete, lê-se:A suposta notícia circula a algumas semanas do segundo turno das eleições, em um cenário no qual Lula aparece à frente nas pesquisas Ao longo de sua campanha, o político do PT tem afirmado que foi inocentado de suas sentenças pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pela ONU. O argumento foi verificado pelo AFP Checamos.Uma busca pelos termosno site do g1 não levou a qualquer notícia com o título que aparece nas imagens virais.É possível constatar que a captura de tela viralizada tem elementos que indicam manipulação: na tarja vermelha com o nome da editoria de 'Política', por exemplo, falta o ícone do logotipo do site. O termonão aparece abaixo do título, como é visto na imagem viral.Além disso, o nome da jornalista que assina a suposta matéria,, tampouco consta na lista de pessoas que integram a equipe de jornalismo do portal. g1 também publicou uma nota na qual afirma quee que osUma busca no Google pela fraselevou a artigos de outros sites ( 1 2 ) sobre um empresário que teria feito a proposta.No entanto, o vídeo em que o empresário se compromete a recompensar financeiramente aqueles que provarem a inocência de Lula foi publicado em 13 de outubro de 2022, um dia depois do início dos compartilhamentos da imagem viralizada atribuída ao g1.O compartilhamento de notícias falsas tem sido uma estratégia de desinformação bastante utilizada durante a campanha eleitoral de 2022. O AFP Checamos já verificou algumas montagens relacionadas ao g1 ( 1 3 ).