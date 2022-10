Jovem Pan não noticiou vitória de Bolsonaro em 1º turno na Nova Zelândia; print viral foi editado

Uma captura de tela de uma suposta notícia publicada pela Jovem Pan sobre a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno na Nova Zelândia é falsa.



O conteúdo circula com milhares de compartilhamentos durante as eleições de 2 de outubro de 2022. Mas a matéria original teve o título e subtítulo editados. Uma busca pela chamada viral não retornou qualquer resultado, e a Jovem Pan negou à AFP que tenha publicado o conteúdo.





Captura de tela feita em 2 de outubro de 2022 de uma publicação no Twitter ( .)

Comparação feita em 2 de outubro de 2022 entre a notícia publicada originalmente pela Jovem Pan (E) e a captura de tela viral ( .)

Totalização dos votos só começou às 17H de Brasília, conforme havia anunciado o TSE., diz a chamada de uma suposta notícia que circula no Twitter O print compartilhado diz ainda:O conteúdo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.Uma busca pelo título visto na captura de tela viral,, não retornou resultados.Uma nova pesquisa , desta vez no site da Jovem Pan com o nome do país, mostrou apenas uma notícia sobre o primeiro turno das eleições gerais de 2022:Comparando a matéria publicada originalmente no site da Jovem Pan com a captura de tela viralizada nas redes sociais, é possível observar que elas têm a mesma data e horários de publicação e atualização.Além disso, a foto e o crédito inserido na parte superior direita são os mesmos. Ainda, no print viral,foi escrito sem a letra 'r', e o subtítulo leva um ponto ao final da frase, algo que não segue o formato do veículo.Outro elemento que permite concluir tratar-se de uma montagem é o fato de que o print sobre a vitória de Bolsonaro tem o mesmo título que o da notícia original após a palavra. Todos esses itens estão destacados na comparação abaixo:À AFP, Virgílio Dias , chefe de redação do Grupo Jovem Pan, disse:A assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que a totalização de votos só tem início às 17H de Brasília. A informação também consta na página do Tribunal

Neste fim de semana, o AFP Checamos se uniu a outras 6 iniciativas de checagem de fatos no Brasil para verificar conjuntamente desinformação sobre as eleições. A parceria CheckBR reúne também Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Fato ou Fake e Lupa.