Mesário não tem como anular votos e alterar a assinatura do eleitor é crime

Mesários não conseguem anular votos

Os mesários não conseguem anular o voto do eleitor na urna eletrônica. Mesmo assim, uma mensagem, que já foi compartilhada dezenas vezes desde 2018 e voltou a circular em agosto de 2022, alerta os apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) sobre a possibilidade de mesários inserirem o número da candidatura ao lado da sua assinatura no caderno de votação para identificá-los e, depois, anularem seus votos. Mas inserir qualquer informação na assinatura do eleitor é um crime eleitoral e, ainda que um mesário o cometesse, isso não anularia um voto registrado na urna eletrônica., diz uma imagem compartilhada no Twitter . Mensagens semelhantes circulam no Facebook ( 1 2 ).A mesma imagem já havia sido compartilhada em 2018 , com a única diferença de que agregava o númeroapós o trecho. No pleito de 2018, esse foi o número de candidatura usado por Bolsonaro. Já em 2022, o presidente mudou de partido e, portanto, seu número passou a ser o 22 , que corresponde ao Partido Liberal (PL).Entretanto, segundo o artigo 350 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965),[em documento público]é considerado um crime eleitoral.Como o Caderno de Votação é um documento público, o código eleitoral prevê que a pena para a adulteração da assinatura do eleitor pode chegar a cinco anos de reclusão, além do pagamento de multa.Além disso, ainda que um mesário cometesse um crime eleitoral e inserisse o número de um candidato ao lado da assinatura do eleitor, isso não anularia o voto registrado na urna eletrônica.Segundo o Manual do Mesário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dentre as atribuições do mesário estão controlar o fluxo de pessoas na seção eleitoral, identificar os eleitores, colher suas assinaturas, entregar os comprovantes de votação, dentre outros.Os mesários, divididos entre 1º e 2º mesários, constituem a chamada Mesa Receptora de Votos ao lado das figuras do presidente da mesa, dois secretários e um suplente.A Mesa Receptora, dentre outras atribuições, opera o terminal do mesário, um dispositivo conectado à urna eletrônica que serve para validar o título de eleitor. É por meio deste equipamento que é realizada a identificação biométrica de pessoas com a impressão digital já coletada pela Justiça Eleitoral e a liberação do eleitor para que ele possa votar., explicou ao Checamos o TSE em 31 de agosto de 2022.O terminal do mesário também indica, por exemplo, se a urna está desconectada da energia elétrica. O aparelho, entretanto, não mostra qualquer informação sobre o voto em si do eleitor, algo que pode ser inspecionado pelos partidos políticos, como explica o seguinte vídeo da Justiça Eleitoral:



Nesse sentido, o TSE também garantiu ao Checamos que é impossível um mesário anular o voto do eleitor.



A única operação que poderia ser realizada pelo mesário, explicou a corte, seria a suspensão, e não a anulação do voto - algo que ocorre caso o próprio eleitor decida não prosseguir com a votação. 'Por exemplo: se o eleitor iniciar a votação, mas, depois de iniciado o processo, optar por não concluir a votação e decidir ir embora, os votos restantes, ou seja, os votos que não foram dados pelo eleitor são considerados nulos', explicou o tribunal. Ou seja, caso o eleitor já tenha registrado seu voto para algum candidato, esse voto permanecerá registrado.



Ainda nessa situação específica, o mesário simplesmente digitaria um código de suspensão para que a urna possa ser liberada para o próximo eleitor.



Esse conteúdo também foi verificado pelo Yahoo e por Aos Fatos.

