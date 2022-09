Na posse de Lula em 2003 havia, sim, bandeiras do Brasil

Captura de tela feita em 12 de setembro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Não é verdade o que dizem mensagens virais sobre a suposta falta de bandeiras do Brasil na posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2003. As publicações, que incluem uma foto do ex-mandatário e atual candidato nas eleições gerais subindo a rampa do Palácio do Planalto, circulam nas redes sociais desde 2019, e voltaram a viralizar em setembro de 2022 com mais de 11 mil compartilhamentos. Mas é possível ver o símbolo do país em diferentes registros feitos durante a cerimônia.



'Tema de casa: Veja a foto da primeira posse presidencial de Lula e encontre uma bandeira do Brasil', dizem postagens compartilhadas no Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp, inclusive por figuras públicas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL), como Carla Zambelli e Regina Duarte.



Usuários também declaram que a bandeira do Brasil 'jamais será vermelha', afirmação feita pelo próprio presidente Bolsonaro em sua cerimônia de posse, em 1º de janeiro de 2019.





A foto circula a menos de um mês da disputa presidencial das eleições gerais de 2022. Mas sua legenda é enganosa: havia, sim, bandeiras do Brasil na posse de Lula em 2003.A imagem viral foi divulgada no início de 2021 em uma postagem feita pelo perfil do Instituto Lula no Twitter Facebook com o seguinte texto:Nas postagens há um link para o site Memorial da Democracia , onde é possível conferir o crédito da fotografia. No texto que acompanha a foto, há a seguinte frase:De fato, é possível ver muitas bandeiras de partidos, como PT e PCdoB, na foto, assim como vestimentas da cor vermelha. Mas não é verdade que nenhuma bandeira do Brasil tenha sido levada, embora não possa ser vista na imagem compartilhada nas redes em baixa qualidade.Uma busca em bancos de imagem de diversos meios de comunicação ( 1 2 ) que fizeram a cobertura da posse do então presidente eleito Lula mostram que havia, sim, bandeiras brasileiras.A imagem abaixo, registrada por um fotógrafo da AFP durante a cerimônia de posse, mostra apoiadores de Lula usando itens nas cores verde e amarela, e segurando uma bandeira do Brasil:

Milhares de apoiadores de Lula celebram a sua chegada em Brasília, em 1º de janeiro de 2003 (foto: ( AFP / Vanderlei Almeida))

Os Dragões da Independência

Em um vídeo da cobertura da posse presidencial de Lula publicado no YouTube há vários momentos em que se vê bandeiras do Brasil ( 1 3 ) levadas por apoiadores ao local.

Na imagem compartilhada nas redes pode-se observar alguns homens que ladeiam Lula e seu vice, José Alencar, segurando bandeiras nas cores vermelho e branco, que são, por sua vez, membros do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas - Dragões da Independência.



Além de participarem de solenidades como a abertura do ano legislativo, de seis em seis meses é feita uma cerimônia de passagem da responsabilidade pela Guarda da Presidência da República entre o Batalhão da Guarda Presidencial e os Dragões da Independência.



Segundo a informação no site da Câmara dos Deputados, 'os Dragões até hoje usam um fardamento típico do século 19, em branco e vermelho - as cores da antiga cavalaria portuguesa'.



Lula venceu as eleições de 2002 contra o candidato do PSDB, José Serra, depois de três tentativas de chegar à Presidência do Brasil (1989, 1994 e 1998), sendo esta, também, a primeira vez do Partido dos Trabalhadores (PT) no comando do país.



No pleito de 2006, Lula foi reeleito e permaneceu no cargo até o fim de 2010, quando sua afilhada política, Dilma Rousseff, venceu a eleição e foi declarada a primeira presidente mulher do Brasil.

O "Beabá da Política"