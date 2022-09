Instituto Lula não fica no mesmo endereço do Ipec, que realiza pesquisas eleitorais

O Instituto Lula e o Ipec, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, não têm sede no mesmo endereço, ao contrário do que alegam publicações compartilhadas mais de 10 mil vezes nas redes sociais desde 31 de agosto de 2022.





Mesmas iniciais, institutos diferentes

As mensagens associam o nome usado pela entidade vinculada ao ex-presidente até 2011 — Instituto Pesquisas e Estudos de Cidadania — à empresa que realiza pesquisas eleitorais. Mas, além de os nomes não coincidirem, as instituições tampouco se encontram no mesmo lugar., dizem as mensagens acompanhadas por um vídeo no Twitter As postagens repercutem um vídeo publicado por Gustavo Gayer, youtuber e candidato a deputado federal pelo PL , mesmo partido do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que é frequentemente apoiado em suas publicações.Após a repercussão do vídeo, Gayer o apagou e publicou uma retratação atestando ser falso o conteúdo divulgado anteriormente em seu canal.As mensagens usando sua teoria, contudo, seguiram circulando nas redes sociais.O antigo nome do Instituto Lula era Instituto Pesquisas e Estudos de Cidadania, confirmou a assessoria da entidade à AFP em 31 de agosto de 2022. A mudança para a atual denominação foi formalizada em 2011 , mostra o site do instituto.Tanto o site quanto uma consulta pelo CNPJ na Receita Federal indicam a Rua Pouso Alegre, em São Paulo, como o endereço da instituição.Já o Ipec, instituto que realiza pesquisas eleitorais cuja sigla remete a Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, fica situado também na capital paulista, mas em outro endereço.Seu registro de CNPJ mostra a Avenida Paulista como logradouro. Contudo, o Ipec se mudou recentemente para um novo endereço na cidade, na Alameda Santos, informou sua assessoria em 2 de setembro de 2022., disse.Um comprovante de endereço enviado à equipe de verificação da AFP demonstra a rua da nova sede. Também no site do Ipec, o instituto informa seu atual endereço.A assessoria de imprensa do Ipec ressaltou ainda que a empresa não temcom o Instituto Lula, algo também destacado por essa instituição:Uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou em 4 de setembro de 2022 a remoção, no prazo de 24 horas, de publicações vinculando os dois institutos.