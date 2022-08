Vídeo com declarações de Lula tira trechos de contexto

Capturas de tela feitas em 16 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Verificamos, abaixo, as principais declarações atribuídas a Lula no vídeo viralizado.

Negação da política

Jogos Olímpicos

Coronavírus

'Enganar o povo'

Os primeiros minutos do vídeo compartilhado nas redes mostram o atual candidato à Presidência discursando no evento de lançamento de uma campanha de filiação ao PT em setembro de 2017.No primeiro trecho, ele parece dizer:No entanto, ao consultar o vídeo original, é possível perceber que diferentes trechos da fala de Lula foram reorganizados para mudar o sentido de suas declarações. Nesse momento, o ex-presidente tinha dito, na verdade (a partir de 21:55):Na sequência, o vídeo viral mostra outra suposta declaração do candidato:A fala foi, no entanto, cortada para omitir o sentido original. A partir do minuto 33:30, Lula começa a declaração, deixando claro que estava se referindo a encontros com representantes de outros grupos ideológicos.[...]Em seguida, o vídeo mostra Lula criticando o discurso contrário à realização dos Jogos Olímpicos no país em 2016:Uma busca por palavras-chave mostra que Lula, de fato, deu essa declaração em 2013, em uma entrevista à TVT, afirmando que as pessoas poderiam aproveitar a realização dos jogosNa sequência, Lula aparece dizendo:Uma pesquisa pela declaração mostra que a fala foi retirada de uma entrevista ao jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, em maio de 2020. Na versão original , no entanto, a frase é mais longa:No mesmo dia da entrevista, Lula admitiu ter se colocado mal e publicou um vídeo no Facebook pedindo desculpas por, em suas palavras, ter utilizado[Sistema Único de Saúde],, afirmou.Por fim, é incluído um trecho de Lula dizendo:A frase foi, no entanto, tirada de contexto. Na declaração original , retirada de uma entrevista concedida ao jornal El País, em 7 de outubro de 2020, o ex-presidente abordava a criação de uma frente ampla no país contra o presidente Jair Bolsonaro, e que, para ele, o termo havia ganhado uma conotação de soluçãoNa ocasião, Lula afirmou:O AFP Checamos já verificou ( 1 3 ) conteúdos semelhantes, separadamente, em anos anteriores.