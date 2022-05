Esta imagem não é 'a mais nítida' já tirada do Sol, ela foi retocada

Uma foto do sol, supostamente, "a mais nítida já registrada", dessa estrela, foi compartilhada mais de 6 mil vezes nas redes sociais desde o início de maio de 2022.





No entanto, a imagem é fruto da edição de um fotógrafo independente., dizem as publicações no Twitter ( 1 2 ), Facebook ( 1 2 ) e Instagram ( 1 2 ).E acrescentam:Em maio de 2021, a mesma publicação já havia viralizado nas redes sociais ( 1 2 ).Conteúdo similar circula em espanhol

As publicações viralizadas asseguram que o autor da fotografia é 'Jason Guenzel'. Uma busca por essas palavras no Google levou à conta @thevastreaches no Instagram, propriedade de um fotógrafo com esse nome. Na descrição do perfil, garante:



'Fotografando as curiosidades do universo que te rodeia. Todas as imagens/vídeos são de minha criação'.



A equipe de checagem de fatos da AFP encontrou a imagem viral publicada em 12 de janeiro de 2021 na rede social do fotógrafo com a legenda em inglês: 'Esta parte do sol se viu embaçada pelas más condições atmosféricas, deixando perdas no contraste e nos detalhes. Aproveitei a oportunidade para processar em grande parte a imagem, resultando em uma interpretação estilizada da superfície visível do sol'.



Ele também detalhou os procedimentos que aplicou sobre a fotografia, como 'traçar as linhas do campo magnético da superfície' do Sol, e explicou: 'Isto passa da ciência à arte, mas não descartaria por completo que estejamos vendo indícios de fenômenos reais'.

Imagens da Solar Orbiter

O sol

Outras publicações ( 1 2 ), que atribuem a mesma imagem à Nasa, circulam desde 2021 e já foram verificadas pela equipe de checagem da AFP em espanhol.Em julho de 2020, a sonda euro-americana Solar Orbiter revelou imagens inéditas do Sol., apontou na época à AFP Anne Pacros, responsável por essa colaboração entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço (Nasa).Nesta missão, foram captadas imagens a 77 milhões de quilômetros do Sol que evidenciaram minierupções de plasma próximas à superfície do astro.Sobre os dados compartilhados nas publicações virais, uma informação publicada no site da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) explica que o Sol é uma estrela formada principalmente de hidrogênio e hélio, que irradia energia do seu núcleo.As características do seu núcleo permitem que essa energia se transforme a partir da matéria:[porque a sua], especifica o artigo.

E acrescenta: 'Calcula-se que no interior do Sol a cada segundo se transformem mais de quatro milhões de toneladas de matéria em energia. A energia resultante das reações termonucleares viaja do centro até a superfície do Sol, onde é irradiada em forma de luz ao espaço circundante'.