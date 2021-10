Vídeo com 'chuva de drones' mostra espetáculo que fracassou na China

Um vídeo no qual se vê a queda de dezenas de pontos luminosos do céu noturno enquanto pessoas tentam se refugiar foi visualizado mais de 1.300 vezes nas redes sociais desde a falha mundial do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger do dia 4 de outubro de 2021.





As publicações asseguram que os aparelhos são “drones de vigilância” e que tal queda foi causada pelo “apagão”. No entanto, a sequência mostra um espetáculo de luzes que fracassou em um centro comercial na China, dias antes da interrupção de tais aplicativos., diz uma das publicações no Facebook A sequência, de 34 segundos, mostra a queda sem controle de luzes suspensas a vários metros de altura, enquanto pessoas gritam, em chinês: "Corra, rápido!", "Todo mundo para trás!", "Cuidado!", "Não grave e se afaste!". Os aparelhos voadores danificados também são vistos chocando-se contra algumas motos e contra um carro.A gravação foi visualizada centenas de vezes no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ). Conteúdo semelhante também circulou em francês , em inglês e em espanhol Uma busca reversa de imagens com palavras-chave trouxe como resultado o mesmo segmento neste vídeo publicado em chinês no YouTube em 1 de outubro, dias antes da falha do Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger que deixou sem serviço durante mais de seis horas todos os seus usuários no último 4 de outubro.A gravação foi publicada pelo Elephant News , um aplicativo multimídia dirigido pela emissora de televisão local da província chinesa de Henan, onde ocorreu o incidente.[conhecidos popularmente como drones], diz a descrição do vídeo em inglês.Outros registros na imprensa chinesa ( 1 3 ) repercutiram o incidente da cidade de Zhengzhou, na província de Henan, e assinalaram que o problema ocorreu em 1 de outubro e que ninguém ficou ferido. Entretanto, a versão de alguns relatos difere a respeito do que teria causado a falha. Enquanto uns assinalam que ocorreu um, outros afirmam que foi umou umaO porta-voz do centro comercial Wanda Plazas, situado na Zona Nacional de Desenvolvimento de Alta e Nova Tecnologia de Zhengzhou, onde ocorreu o acidente, assegurou à AFP por telefone que o motivo da falha foi